Жительница Перми добилась компенсации от туроператора за сорванную поездку

Сергей Глорио

Кировский районный суд Перми вынес решение по иску местной жительницы к компании «ТТ-Трэвел», сообщает пресс-служба судебной инстанции.

В сентябре 2024 года женщина приобрела путёвку в Египет на четверых, потратив 542 тыс. руб. Однако перед самым отъездом её несовершеннолетняя дочь заболела, и поездка стала невозможной. Туристка обратилась к туроператору с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, но получила отказ.

Суд установил, что договор предусматривал возможность расторжения в случае болезни. Возмещение убытков должно было осуществляться по фактическим затратам сторон. Компания «ТТ-Трэвел» не смогла предоставить доказательств своих расходов или возврата средств клиентке.

В результате Кировский районный суд Перми удовлетворил иск туристки, обязав «ТТ-Трэвел» выплатить ей 1,7 млн руб. В эту сумму вошли стоимость тура (за вычетом агентской комиссии), неустойка за просрочку возврата средств и штраф за нарушение прав потребителя.

На данный момент решение суда не вступило в силу.

