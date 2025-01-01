Программу газификации в Пермском крае продлят ещё на пять лет Окончательный перечень территорий согласовывается с «Газпромом» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил во время прямой трансляции о продлении программы газификации региона ещё на пять лет.

Глава региона отметил, что соглашение с «Газпромом» о реализации данной программы на следующую пятилетку будет заключено в скором времени.

В планах охватить газификацией Сивинский муниципальный округ, Коми-Пермяцкий округ, Пермский муниципальный округ и другие районы Прикамья.

Окончательный перечень территорий, подлежащих газификации будет согласован с представителями «Газпрома», подчеркнул губернатор.

Напомним, в программу газификации Пермского края на 2021-2025 годы, в частности, входило строительство межпоселковых газопроводов до д. Бобки Добрянского городского округа, с. Кинделино с отводом на д. Курманаево Кунгурского муниципального округа, с. Фролы — д. Замараево — д. Липаки — д. Шуваята Пермского муниципального района, строительство АГНКС-1 в Кунгуре и другие объекты. В рамках программы планировалось создать условия для газификации 78 населённых пунктов в 18 муниципальных образованиях края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.