На СК «Пермские медведи» может появиться гостиница и каток

В спортивном комплексе «Пермские медведи» возможно возведение гостиничного комплекса, об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин во время общения с жителями Пермского края в прямом эфире.

Он также упомянул о перспективе строительства катка за счёт привлеченных инвестиций и организации новой дороги, выходящей со спортивной территории. В планах также обустройство лыжероллерной трассы, создание стрельбища и установка временных трибун.

Ранее «Новый компаньон» писал, что определён подрядчик для реконструкции биатлонного комплекса «Пермские медведи». Им стало ООО «Техдоргрупп». Стоимость контракта составит 991 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчик должен построить лыжероллерные трассы, длина которых составит не менее 5 км. Кроме того, исполнителю необходимо обустроить съезды, трибуны на 1 тыс. мест, судейское помещение и стрельбище. Пропускная способность комплекса — 240 человек в смену. Все работы должны завершиться 24 ноября 2027 года.

