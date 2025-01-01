Определён подрядчик для реконструкции биатлонной базы «Пермские медведи» Стоимость работ составит 991 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: официальный твиттер Кубка IBU по биатлону

В Перми определён подрядчик для реконструкции биатлонного комплекса «Пермские медведи». Как сообщает краевой минстрой, единственным участником торгов стала пермская компания ООО «Техдоргрупп», её заявка была признана соответствующей конкурсной документации. Стоимость контракта составит 991 млн руб.

Напомним, согласно техзаданию, подрядчик должен построить лыжероллерные трассы, длина которых составит не менее 5 км. Кроме того, исполнителю необходимо обустроить съезды, трибуны на 1 тыс. мест, судейское помещение и стрельбище. Пропускная способность комплекса — 240 человек в смену. Все работы должны завершиться 24 ноября 2027 года.

«После заключения контракта, осенью этого года подрядчик приступит к проектированию комплекса и инженерно-изыскательским работам», — добавили в ведомстве.

По информации на сайте Checko, «Техдоргрупп» занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. По итогам прошлого года выручка компании составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — 67,9 млн руб.

