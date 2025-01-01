Определён подрядчик для реконструкции биатлонной базы «Пермские медведи»
Стоимость работ составит 991 млн рублей
В Перми определён подрядчик для реконструкции биатлонного комплекса «Пермские медведи». Как сообщает краевой минстрой, единственным участником торгов стала пермская компания ООО «Техдоргрупп», её заявка была признана соответствующей конкурсной документации. Стоимость контракта составит 991 млн руб.
«После заключения контракта, осенью этого года подрядчик приступит к проектированию комплекса и инженерно-изыскательским работам», — добавили в ведомстве.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.