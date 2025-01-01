Сообщение о минировании администрации в Перми оказалось ложным Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено читателями "Нового компаньона"

После оперативной проверки, проведенной компетентными органами, информация о заложенной бомбе в администрации Мотовилихи оказалась недостоверной, сообщили в Минтербезе региона. Работники вернулись к своим обязанностям.

Напомним, днём 3 сентября в администрацию Мотовилихинского района поступило сообщение, которое послужило основанием для эвакуации персонала. Об этом «Новый компаньон» писал ранее.

Незамедлительно на место инцидента прибыли экстренные службы для проведения необходимых проверок. Эксперты-кинологи, используя специально обученных собак, внимательно обследовали здание на предмет наличия взрывчатых материалов.

После тщательного осмотра взрывчатых веществ не выявлено. Сотрудники приступили к работе в обычном режиме, сообщили представители министерства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.