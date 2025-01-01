В Перми оцепили здание администрации Мотовилихинского района Никого не пускают внутрь Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено читателями "Нового компаньона"

В Перми эвакуировали людей из здания администрации Мотовилихинского района (ул.Уральская, 36). Об этом сообщили читатели «Нового компаньона».

По их словам, здание оцепили, а на место приехали сотрудники экстренных служб и охранного агентства, а также кинологи с собаками.

«Возле администрации стояли сотрудники, всех из здания эвакуировали. Была полиция и стоял автомобиль реанимации. Охранник администрации в разговоре между своими сказал, что в здании есть сотрудники и их сейчас допрашивают», — рассказали наши читатели.

Сейчас в здание никого не впускают из-за того, что его якобы заминировали.

В Минтербезе региона информацию пока не прокомментировали.

