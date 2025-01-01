В Прикамье осудят водителя, сбившего на переходе ребёнка Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Чайковском завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На скамье подсудимых окажется 70-летний житель п. Куеда. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, а именно в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой тяжкий вред здоровью человека по неосторожности.

В ходе расследования было установлено, что в январе 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем «Лада», двигаясь утром по трассе Кукуштан—Чайковский, в районе д. Гаревая совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2008 г.р. Девочка в этот момент пересекала дорогу по пешеходному переходу, который не регулируется светофором. В результате ДТП здоровью пострадавшей был причинен тяжкий вред.

В настоящее время все материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

