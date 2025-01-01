Житель Прикамья, поверив лжесотруднику портала Госуслуг, потерял 900 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Житель Соликамска стал жертвой обмана, потеряв более 900 тыс. руб. после разговора с мошенником, выдавшим себя за сотрудника портала Госуслуг.

В отдел МВД России «Соликамский» обратился 25-летний мужчина, заявив о мошеннических действиях в отношении него.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся работником службы безопасности портала «Госуслуги». Звонивший сообщил, что личный кабинет мужчины был скомпрометирован, и теперь злоумышленники пытаются оформить заём от его имени.

Чтобы предотвратить незаконные действия, мошенник убедил молодого человека оформить встречный кредит и перевести деньги на защищенный счет. Следуя указаниям, полученным по телефону, потерпевший оформил кредит и перечислил на два различных счета в общей сложности 910 тыс. руб., после чего связь прервалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.