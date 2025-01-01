Алёна Бронникова Пермское НПО «Искра» выпустило акции на 369 млн рублей Ценные бумаги были размещены 26 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское ПАО «НПО «Искра» в конце августа разместило акции почти на 369,4 млн руб. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Начало размещения ценных бумаг. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 26 августа 2025 года. Идентификационные признаки ценных бумаг — акции обыкновенные. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация), — Уральское ГУ Банка России», — отмечается в сообщении.

Общество разместило 369,4 млн шт. акций номинальной стоимостью каждой 1 руб. Ценные бумаги были размещены посредством закрытой подписки. Круг потенциальных приобретателей: РФ в лице Росимущества и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

На ежегодном собрании в июне акционеры НПО «Искра» приняли решение об увеличении уставного капитала на 369 млн руб. посредством выпуска акций номинальной стоимостью 1 руб. Текущий уставный капитал «Искры» в настоящее время превышает 1,2 млрд руб.

