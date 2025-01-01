Алёна Бронникова Вылет авиарейса из Перми в Новосибирск отложили на 2,5 часа Это связано с поздним прибытием самолёта в аэропорт Большое Савино Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прибытие двух самолётов в Пермь 3 сентября ожидается с задержкой. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Рейс S7 5041 авиакомпании S7 Airlines должен был прибыть из Новосибирска в Пермь в 17:00, однако на данный момент расчётное время указано 19:15. Прибытие второго рейса, 5G 776, по маршруту Ереван—Пермь ожидается с получасовым опозданием: вместо 19:00 самолёт прибудет в столицу Прикамья в 19:35. Авиакомпания — «Ширак авиа».

Из-за позднего прибытия самолёта задерживается и вылет обратного рейса Пермь—Новосибирск (S7 5042). По расписанию судно должно вылететь в 17:35, расчётное время — 20:00. Регистрация начнётся в 18:00, посадка на борт — с 19:20.

Накануне СМИ сообщали о массовых задержках прибытия авиарейсов в аэропорт Толмачёво (Новосибирск). С опозданием прилетели 11 самолётов авиакомпании S7 Airilines.

В конце августа «Новый компаньон» писал о задержке вылета авиарейса «Победы» из Перми в Сочи. Изменения в расписании также были связаны с поздним прибытием самолёта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.