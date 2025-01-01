В Перми снова задерживается авиарейс до Сочи
Это связано с поздним прибытием самолёта в Большое Савино
Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, задерживается вылет рейса ДР 362 авиакомпании «Победа» из столицы Прикамья в Сочи. По расписанию самолёт должен вылететь в 15:10, но сейчас расчётное время вылета указано в 16:00.
Изменение связано с поздним прибытием самолёта в Пермь: по расписанию рейс из Сочи должен приземлиться в пермском аэропорту в 14:45, но прибудет, по предварительным данным, только в 15:35.
О причинах задержки рейса не сообщается.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.