В Перми снова задерживается авиарейс до Сочи Это связано с поздним прибытием самолёта в Большое Савино

Зарина Ситдикова

Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, задерживается вылет рейса ДР 362 авиакомпании «Победа» из столицы Прикамья в Сочи. По расписанию самолёт должен вылететь в 15:10, но сейчас расчётное время вылета указано в 16:00.

Изменение связано с поздним прибытием самолёта в Пермь: по расписанию рейс из Сочи должен приземлиться в пермском аэропорту в 14:45, но прибудет, по предварительным данным, только в 15:35.

О причинах задержки рейса не сообщается.

Отметим, в ночь на 29 августа в аэропорту Сочи были массовые задержки рейсов, т.к. воздушная гавань была закрыта из-за ограничений, которые вводила Росавиация.





Рейс Пермь—Сочи вылетел из Большого Савино с опозданием и в четверг, 28 августа.





