Алёна Бронникова В аэропорту Перми задерживается вечерний рейс в Сочи Вылет перенесли на два часа

Константин Долгановский

Самолёт из Сочи прилетит в Пермь 28 августа почти с двухчасовым опозданием. Согласно информации онлайн-табло аэропорта Большое Савино, рейс N4 425 авиакомпании Nordwind Airlines по расписанию должен был прибыть в столицу Прикамья в 16:40, однако расчётное время указано — 18:30.

В связи с этим задерживается и обратный рейс — из Перми в Сочи. Вылет воздушного судна Airbus A330 (рейс N4 426) перенесли с 18:25 на 20:25. Начало регистрации ожидается в 18:25, планируется, что посадка на борт начнётся в 19:45.

Накануне из Перми был задержан рейс в Ереван. Борт авиакомпании «Ширак Авиа» из столицы Армении задержался на 1,5 часа — вместо 19:00 прибыл в 20:30. Из-за этого пермяки, отправлявшиеся обратным рейсом, смогли улететь в Ереван также с задержкой в 1,5 часа. Время вылета изменилось с 20:10 на 21:25.

