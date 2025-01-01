В пермском аэропорту задержан рейс до Еревана Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно онлайн табло Большого Савино, рейс 5G 776 авиакомпании «Ширак Авиа» из Еревана в Пермь задерживается на 1,5 часа. Борт должен приземлиться в 20:30, хотя по расписанию его прибытие значится в 19:00.

Соответственно, задерживается вылет рейса 5G 777 из Перми в столицу Армении. Он отложен до 21.25. В настоящее время проводится регистрация билетов и оформление багажа.

Ранее «Новый компаньон» писал, что авиакомпания «Ширак Авиа» планирует продолжить выполнение рейсов из Перми в Ереван до весны 2026 года. Полёты будут осуществляться каждую среду, с 29 октября по 26 марта. Дополнительно запланирован специальный предновогодний рейс в Ереван на 29 декабря (понедельник).

Для перелётов будут использоваться самолёты Boeing 737. Продолжительность полёта составляет 3 часа 5 минут.

Действующая полётная программа этого авиаперевозчика, рассчитанная до 22 октября 2025 года, также выполняется на самолётах Boeing 737.

