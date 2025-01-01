Прямые рейсы между Пермью и Ереваном продлены до весны 2026 года Ранее полётная программа была сформирована до 22 октября 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно обновленному расписанию аэропорта Большое Савино, авиакомпания «Ширак Авиа» планирует продолжить выполнение рейсов из Перми в Ереван до весны 2026 года. Полеты будут осуществляться каждую среду, начиная с 29 октября и заканчивая 26 марта. Дополнительно, запланирован специальный предновогодний рейс в Ереван на 29 декабря (понедельник).

Для перелетов будет использоваться самолет Boeing 737. Продолжительность полета составит 3 часа 5 минут.

Действующая полетная программа этого авиаперевозчика, рассчитанная до 22 октября 2025 года, также выполняется на самолетах Boeing 737.

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