Фермеры Прикамья начнут поставлять «молочку» «Яндекс Лавке» Продукцию можно будет заказать с 22 сентября

В Пермском крае сервис «Яндекс Лавка» с 22 сентября начнёт поставлять молочную продукцию (йогурты, кефир, творожки, яйца и сыры) от местных фермеров. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе сервиса.

Фермерские продукты будут сопровождаться пометкой «от фермера». В пресс-службе сервиса пояснили, что такая продукция производится в небольших хозяйствах и не содержит промышленных добавок, поэтому имеет короткий срок годности.





«Товары отправляются напрямую в дарксторы сразу после производства, поэтому по свежести и качеству не уступают тем, что можно найти на рынках или у самих фермеров», — отметили в «Яндекс Лавке».





Перед сотрудничеством поставщики-фермеры проверяются на соответствие государственным стандартам, а также требованиям сервиса.





Напомним, сервис «Яндекс Лавка» в Перми был открыт в мае 2025 года.

