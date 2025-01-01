Фермеры Прикамья начнут поставлять «молочку» «Яндекс Лавке»
Продукцию можно будет заказать с 22 сентября
В Пермском крае сервис «Яндекс Лавка» с 22 сентября начнёт поставлять молочную продукцию (йогурты, кефир, творожки, яйца и сыры) от местных фермеров. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе сервиса.
Фермерские продукты будут сопровождаться пометкой «от фермера». В пресс-службе сервиса пояснили, что такая продукция производится в небольших хозяйствах и не содержит промышленных добавок, поэтому имеет короткий срок годности.
«Товары отправляются напрямую в дарксторы сразу после производства, поэтому по свежести и качеству не уступают тем, что можно найти на рынках или у самих фермеров», — отметили в «Яндекс Лавке».
Перед сотрудничеством поставщики-фермеры проверяются на соответствие государственным стандартам, а также требованиям сервиса.
Напомним, сервис «Яндекс Лавка» в Перми был открыт в мае 2025 года.
