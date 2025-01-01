Гражданка Украины привезла в Прикамье три килограмма наркотиков Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Подразделение по борьбе с наркотиками ГУ МВД России по Пермскому краю ликвидировало межрегиональную преступную сеть. Члены этой группы занимались распространением наркотических веществ в Пермском крае, Удмуртии и Свердловской области.

Следствие установило, что поставкой наркотиков из центральных областей России занималась гражданка Украины 1970 г.р. Её задержали при попытке создания тайника с закладкой в Нытвенском районе Пермского края. В ходе оперативных действий на месте преступления и в автомобиле, который арендовала подозреваемая, было обнаружено и конфисковано около 3 кг наркотических средств, как синтетических, так и растительных.

Общее число участников преступной группы составляло 7 чел., включая жителей Удмуртии и Пермского края, один из них — несовершеннолетний. Всего из нелегального оборота было изъято более 9 кг различных видов наркотиков.

Главным следственным управлением краевого ГУВД возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ, касающимся покушения на сбыт и сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Дело в отношении несовершеннолетнего расследовалось Следственным комитетом региона. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других членов преступной сети.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.