В полиции рассказали о нападении собаки на ветерана СВО в Перми

В Главном управлении МВД по Пермскому краю рассказали подробнее об инциденте, произошедшем в мае, когда собака напала на ветерана СВО в Перми.

Информация о том, что военнослужащий получил травмы от укусов собаки бойцовской породы в Мотовилихинском районе, была опубликована в Telegram-канале «Прикамские витязи». Автор публикации также выразил недовольство бездействием полиции в установлении личности владельца животного и намекнул на возможность самосуда.

В краевом управлении полиции сообщили изданию perm.aif.ru, что 25 мая из медицинского учреждения поступило сообщение о нападении собаки на мужчину, обратившегося за медицинской помощью. В ходе расследования полицейские установили, что пострадавший получил травму в лесной зоне, где выгул собак не запрещён. Были опрошены обе стороны конфликта. Материалы проверки были переданы в Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для принятия решения, о чем проинформировали пострадавшего.

Следует отметить, что этот инцидент произошёл всего через месяц после того, как два питбультерьера серьезно искусали 35-летнего инженера «Пермских моторов». По данным издания, ветеран СВО, пострадавший в мае, выяснил, что его укусила собака того же хозяина.

