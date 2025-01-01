В Перми 3 сентября ожидаются дожди В южных территориях региона воздух прогреется до 22 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на 3 сентября. В региональном центре ожидается умеренный дождь, ночью температура воздуха составит около +13°, днём немного потеплеет — до +16°. По краю погода будет несколько отличаться.

«3 сентября циклоническая деятельность набирает обороты: облачно, умеренные дожди, местами сильные, сопровождаемые грозами. Ветер восточной четверти, ночью 6-11 м/с, днём 9-14 м/с», — сообщают эксперты.

Температура воздуха ночью на территории региона — в пределах +10...+15°, однако на востоке — до +5°. Дневной прогрев ожидается до +12...+17°, при этом на крайнем юге будет тепло — до +20...+22°.

Ранее синоптики составили прогноз на сентябрь 2025 года, согласно которому месяц ожидается прохладным и с дефицитом осадков. Средняя температура воздуха будет соответствовать климатической норме на большей части края, будет преобладать ясная погода, арктические вторжения с заморозками вероятны уже в начале второй декады.

