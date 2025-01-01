Алёна Бронникова В центре Перми снова планируется перекрытие дорог в выходные Ограничения введут на время Пермского марафона Поделиться Твитнуть

Фото: распоряжение Министерства транспорта Пермского края

Центр Перми в ближайшие выходные, 6 и 7 сентября, снова будет ограничен для передвижения на автомобиле. На этот раз перекрытие дорог и запрет остановки и стоянки транспорта связаны с проведением Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Пермский марафон».

Как следует из распоряжения краевого минтранса, временные ограничения в виде запрета остановки и стоянки вводятся с 19 часов 5 сентября до 22 часов 7 сентября по ул. Ленина между улицами Борчанинова и Крисанова, на сутки с 19 часов 5 сентября по ул. Ленина между улицами Крисанова и Хохрякова. А также с 04 часов 6 сентября до 20 часов 7 сентября на нескольких участках:

— ул. Ленина — от ул. Горького до ул. Борчанинова;

— ул. Окулова — от Соборной пл. до ул. Осинской;

— ул. Монастырской — от пл. Трёх столетий до ул. Осинской;

— ул. Петропавловской — от Комсомольского пр. до ул. Сибирской;

— ул. Газеты «Звезда» — на участках от ул. Петропавловской до ул. Ленина и от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— ул. Борчанинова — от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской;

— ул. Попова — по нечётной стороне от ул. Монастырской до ул. Пермской и по чётной стороне от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— ул. Осинской — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— Комсомольскому пр. — по нечётной стороне от ул. Петропавловской до ул. Краснова и по чётной стороне от ул. Ленина до ул. Краснова;

— ул. Куйбышева — от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— ул. Сибирской — от ул. Монастырской до ул. Белинского;

— ул. Пушкина — от ул. Сибирской до ул. Максима Горького;

— ул. Революции — от Комсомольского пр. до ул. Сибирской.

Движение всех видов транспортных средств будет временно прекращено с 00 часов 6 сентября до 22 часов 7 сентября между улицами Борчанинова и Крисанова на ул. Ленина, с 12 до 19 часов 6 сентября между улицами Крисанова и Хохрякова на ул. Ленина.

С 08 до 14 часов 7 сентября на участках ул. Революции — от Комсомольского пр. до ул. Сибирской и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября, за исключением трамваев. С 04 до 14 часов 7 сентября закроют участок ул. Сибирской от ул. Пушкина до ул. Белинского, за исключением трамваев, участок ул. Швецова от ул. Сибирской до ул. Газеты «Звезда», участок ул. 1-й Красноармейской от ул. 25 Октября до ул. Сибирской и участок ул. Полины Осипенко от ул. 25 Октября до ул. Газеты «Звезда».

А также с 08 до 16:30 7 сентября закроют движение трамваев на ул. Борчанинова (от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской), ул. Куйбышева (от ул. Петропавловской до ул. Ленина) и ул. Ленина (от ул. Куйбышева до ул. Горького).

С 04 до 16:30 7 сентября будет закрыто движение на нескольких участках:

— ул. Ленина — от ул. Горького до ул. Борчанинова;

— ул. Окулова — от Соборной пл. до ул. Попова;

— ул. Монастырской — от пл. Трёх Столетий до ул. Осинской;

— ул. Петропавловской — от ул. Попова до ул. Сибирской;

— ул. Пермской — от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;

— ул. Екатерининской — от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;

— ул. Пушкина — от ул. Горького до ул. Сибирской;

— ул. Краснова — от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской;

— ул. Борчанинова — от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской;

— ул. Попова — по нечётной стороне от ул. Монастырской до ул. Пермской и по чётной стороне от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— ул. Осинской — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— ул. Куйбышева — от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— Комсомольскому пр. — по нечётной стороне от ул. Петропавловской до ул. Краснова и по чётной стороне от ул. Ленина до ул. Краснова;

— ул. Газеты «Звезда» — от ул. Петропавловской до ул. Ленина и от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— ул. Горького — от ул. Советской до ул. Монастырской;

— ул. 25 Октября — от ул. Ленина до ул. Пермской;

— ул. Сибирской — от ул. Монастырской до ул. Пушкина.

Напомним, главное городское спортивное событие года пройдёт 6 и 7 сентября. На участие зарегистрировалось уже более 16 тыс. человек. В первый день марафона пройдут заезд на колясках, детские забеги и забеги «Молодёжная столица России». Во второй день будут организованы забеги на 5 и 10 км, 21,0975 км, 42,195 км и эстафета «Экиден».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.