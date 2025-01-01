На Пермский марафон зарегистрировались уже свыше 16 тысяч участников Забеги пройдут 6 и 7 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в администрации Перми, на главное городское спортивное событие года — Пермский марафон — зарегистрировалось уже свыше 16 тыс. человек. Забеги пройдут 6 и 7 сентября.

Получение стартовых комплектов для участников детского забега, забегов «Молодежная столица России» на дистанции 2025 м (с учётом времени и для любителей) начнётся уже 4 сентября. Забрать комплекты можно будет в ТЦ «IMALL» (Петропавловская, 73а, 1 этаж) с 14:00 до 22:00. 5 сентября выдача будет производиться с 10:00 до 22:00, а 6 сентября — с 10:00 до 13:00 для детей и с 10:00 до 18:00 для участников забега «Молодежная столица России».

На дистанции 5 км, 10 км, 21 км, 42 км и эстафету «Экиден» выдача стартовых пакетов и регистрация участников будет проходить в Театре-Театре (ул. Ленина, 53) 5 сентября с 10:00 до 20:00. 6 сентября выдача и регистрация в театре возможна с 9:00 до 20:00, 7 сентября — с 6:30 до 14:00.

6 сентября, в первый день марафона, в 14:00 на ул. Ленина будет дан старт заезду на колясках на 500 м, а в 14:30 состоится награждение победителей. В 15:00 начнётся детский забег на 1000 м (возраст 5-10 лет) с пятью стартами с интервалом в 10 минут. В 15:50 стартует забег для детей до 4 лет, также с пятью стартами, но уже с интервалом в 15 минут. В 17:00 наградят победителей детского забега. В 18:00 и 18:20 начнутся забеги «Молодежная столица России» (с учетом времени и для любителей), а в 19:00 пройдёт торжественное открытие марафона и награждение победителей забега на 2025 м. С 19:30 до 21:00 зрителей ждет шоу «Марафон на диване» и выступление приглашенного артиста.

7 сентября с 8:00 до 16:30 будут работать выставочные и развлекательные зоны ЭКСПО. В 8:00 начнётся забег на 5 км, а в 9:00 — основные забеги на 21,0975 км, 42,195 км и эстафета «Экиден» (42,195 км). Награждение победителей забега на 5 км состоится в 9:30, на дистанции 21,0975 км (абсолютное первенство) — в 10:50, а награждение по возрастным категориям — в 13:00. В 13:40 наградят победителей на дистанции 42,195 км (абсолютное первенство) и в эстафете «Экиден». В 14:30 стартует забег на 10 км, после чего пройдут церемонии награждения победителей на дистанциях 42,195 км (возрастные категории), 10 км и вручение призов в специальных номинациях.

Регистрация на марафон продолжается на платформе RussiaRunning.

