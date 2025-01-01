На СВО погиб командир отделения из Прикамья Андрей Реутов
Ему было 40 лет
Во время спецоперации погиб уроженец п. Верхняя Старица Гайнского округа Андрей Реутов. Об этом сообщается на странице Совета ветеранов Гайнского муниципального округа в соцсетях.
Андрей Реутов родился 5 августа 1984 году. В спецоперации он был рядовым командиром отделения стрелкового батальона. Мужчина погиб 18 февраля этого года в районе Новелизаветовки, которая находится почти в 90 км от Донецка.
«Совет ветеранов, «Боевое братство» Гайнского района и военкомат выражают искренние соболезнования семье и близким Андрея. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
С военнослужащим простились 2 сентября в ДК п.Верхняя Старица.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.