На СВО погиб командир отделения из Прикамья Андрей Реутов Ему было 40 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Совет ветеранов Гайнского округа

Во время спецоперации погиб уроженец п. Верхняя Старица Гайнского округа Андрей Реутов. Об этом сообщается на странице Совета ветеранов Гайнского муниципального округа в соцсетях.

Андрей Реутов родился 5 августа 1984 году. В спецоперации он был рядовым командиром отделения стрелкового батальона. Мужчина погиб 18 февраля этого года в районе Новелизаветовки, которая находится почти в 90 км от Донецка.

«Совет ветеранов, «Боевое братство» Гайнского района и военкомат выражают искренние соболезнования семье и близким Андрея. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

С военнослужащим простились 2 сентября в ДК п.Верхняя Старица.

Ранее «Новый компаньон» писал о другом погибшем в зоне СВО жителей Прикамья — Валерии Сабурове из Суксунского округа. Военнослужащий был убит 15 февраля этого года при выполнении боевого задания. Он служил разведчиком-пулемётчиком.





