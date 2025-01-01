В Прикамье простились с погибшим на СВО разведчиком Валерием Сабуровым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Суксунского муниципального округа

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Суксунского муниципального округа Пермского края Валерий Сабуров, об этом сообщили в окружной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким Валерия Михайловича.

«Он принял решение защитить Родину в трудный час и выполнил долг перед страной. Память о герое навсегда останется в наших сердцах», — сказано в информации властей.

Отмечается, что Валерий Сабуров служил на СВО разведчиком-пулемётчиком. Погиб 15 февраля 2025 года при выполнении боевого задания.

Прощание с военнослужащим состоялось в с. Сабарка Суксунского муниципального округа.

