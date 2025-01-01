«Бетсити-Парма» обыграла в товарищеской встрече соперника из Ижевска Следующий матч состоится 5 сентября Поделиться Твитнуть

Пермский баскетбольный клуб «Бетсити-Парма» 2 сентября провёл первую товарищескую встречу перед сезоном 2025/26 с гостями из Ижевска «Купол-Родники». Как рассказали в пресс-службе пермского клуба, игра завершилась победой хозяев паркета. Следующий матч пермяки проведут 5 сентября.

«Игра против БК «Купол-Родники» закончилась со счётом 95:86 (29:28; 33:35; 23:14; 20:19) в пользу нашей команды. Дальше по курсу — контрольный матч с БК «Челбаскет» 5 сентября (матч пройдёт в закрытом режиме)», — сообщается в соцсетях «Пармы».

Предсезонный турнир, посвящённый 30-летию ПБК «Урал-Грейт», состоится 15 и 16 сентября в УДС «Молот». В первый игровой день казанский УНИКС встретится с саратовским «Автодором», а «Бетсити-Парма» сыграет с «Самарой». Во второй день состоятся матч за третье место и финал.

Ранее сообщалось, что в Перми открылись продажи абонементов на матчи БК «Бетсити-Парма». Цена на них начинается от 5 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.