В Перми открылись продажи абонементов на матчи БК «Бетсити-Парма»

БК «Парма»

В пермском баскетбольном клубе «Бетсити-Парма» открыли продажи абонементов на сезон 2025/26. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что абонемент даёт гарантированное место на трибунах весь сезон, скидку в 30% на каждое посещение матча, а также 20 посещений домашних игр регулярного чемпионата и матчей плей-офф.





Цены на абонементы зависят от категории мест. Стоимость самого дешёвого абонемента начинается от 5 тыс. руб., самый дорогой стоит 28,9 тыс. руб. При этом действует программа лояльности для тех, кто имеет абонемент прошлого сезона (10%), также скидка даётся детям до 14 лет, студентам, пенсионерам, инвалидам и ветеранам (50%). Дети до шести лет проходить на матчи могут бесплатно при условии, если у них нет билета и отдельного места.





Абонементы выпускаются в электронном виде, а с 1 сентября их можно обменять на пластиковые карты в офисе клуба.

