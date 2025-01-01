В Прикамье начали предоставлять выплаты пострадавшим от смерча жителям Суксуна Материальную помощь получат 90 семей Поделиться Твитнуть

В Суксунском округе чиновники начали предоставлять выплаты жителям, имущество которых пострадало от августовского смерча. Материальную помощь суксунцы начали получать по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, сумма выплат зависит от размера понесённого ущерба, который устанавливает комиссия администрации округа. В целом материальную помощь получат около 90 семей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 18 августа над Суксуном образовался смерч. Ветер срывал крыши домов и хозяйственных построек, валил деревья и рвал линии электропередачи. Дома остались без электричества и воды.

Отметим, подобные вихри чаще всего наблюдаются над водными объектами и не наносят вреда. Однако при выходе на сушу смерчи способны причинять существенный ущерб. В Суксуне как раз расположен большой пруд.

