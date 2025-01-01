В России 25 кампусов мирового уровня могут привлечь до 2,2 трлн рублей инвестиций До 2036 года запланирована реализация 40 проектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным исследования «ВТБ Инфраструктурный холдинг» к Восточному экономическому форуму, каждый рубль, вложенный в строительство университетских кампусов в России, способен генерировать около 1 руб. дополнительных инвестиций в сопутствующие проекты. Социально-экономический эффект от таких инвестиций значительно возрастает при условии комплексного развития территории и строительства объектов «с нуля».

В рамках программы создания кампусов мирового уровня для высших учебных заведений в российских регионах запланировано 40 проектов до 2036 года. В ближайшие шесть лет предполагается ввод в эксплуатацию 25 кампусов с общим объёмом инвестиций свыше 734 млрд руб. Наибольшие вложения ожидаются в Приволжском (158 млрд руб.), Дальневосточном (148 млрд руб.) и Центральном федеральных округах (133 млрд руб.), где планируется создать 15 новых кампусов.

Строительство кампусов не только способствует развитию образования, но и усиливает научный и кадровый потенциал регионов. Как отмечается в обзоре «Кампусы-2030: региональные проекты и глобальные возможности», наибольший мультипликативный эффект достигается, когда компании активно участвуют в формировании концепции и жизни кампуса, что позволяет ему стать поставщиком востребованных кадров и инноваций.

«Наши прогнозы показывают, что общий объём дополнительных инвестиций в регионах, где будут построены кампусы, может достигнуть 750-800 млрд руб. при реализации сопутствующих проектов в жилой и коммерческой недвижимости и инфраструктуре в течение десяти лет с начала эксплуатации. Раскрытие научно-исследовательского потенциала кампусов может повысить приток инвестиций до 1,4-1,6 трлн руб., а взаимодействие с промышленной инфраструктурой — до 2,2-2,25 трлн руб.», — заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на ВЭФ-2025.

Реализация этих проектов не только повысит привлекательность российского высшего образования, но и укрепит его научно-исследовательские возможности, что в свою очередь будет способствовать технологическому суверенитету страны и улучшению качества жизни населения. Кампусы стимулируют появление новых объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также особых экономических зон и научных парков.

На данный момент в России находятся в стадии строительства 11 проектов кампусов мирового уровня. Четыре из них — в Челябинске, Калининграде, Уфе и Новосибирске — уже частично введены в эксплуатацию. В 2024 году завершено строительства первого кампуса для МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве.

ВТБ Инфраструктурный Холдинг осуществляет проект Челябинского межуниверситетского кампуса, который должен быть сдан в эксплуатацию в 2027 году. Этот кампус станет первым межвузовским проектом такого рода в России и объединит семь вузов региона. Общая площадь Челябинского кампуса составит 123 тыс. кв. м и будет включать гостиницы для студентов и преподавателей, учебно-научный комплекс и многофункциональный административно-деловой центр.

Добавим, что в настоящее время также идёт строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в микрорайоне Камская долина в Перми. Проект предусматривает пять студенческих общежитий на 5 тыс. мест, гостиницы для преподавателей. Также планируется возвести учебно-лабораторный комплекс с технопарком, создать пространства для отдыха и занятий спортом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.