Известные рестораторы расскажут в Перми о тенденциях в сфере гостеприимства Стала известна деловая программа олимпиады «Легенда»

Пресс-служба правительства Пермского края

VI Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева (0+) будет проходить в выставочном центре PERM EXPO в краевой столице с 4 по 6 сентября. Помимо мастер-классов, соревнований между шеф-поварами, командами, юниорами, официантами, барменами и сыроделами, запланирована большая деловая программа.

Так, в четверг, 4 сентября, с 12:45 до 14:15 в рамках события будут обсуждать сразу две темы. О налогах и финансах ресторана в 2025-2026 годах расскажет кандидат экономических наук, член Экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России, основатель и управляющий партнёр ООО «АФ «Палладиум» Альбина Губайдуллина. Тем, как можно использовать в ресторанном бизнесе искусственный интеллект, реальными кейсами поделится глава представительства ФРиО в Казани и Республике Татарстан, владелец сети ресторанов чайхона P.love, Love.Ashe, У.Love, TANTO и Cream Сoffee Нурислам Шарифулин. Модерировать дискуссии будет глава представительства ФРиО в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, основатель и издатель журналов «Ресторановед» и «Профессиональная кухня» Александр Марков.

С 14:30 до 15.30 запланирована дискуссия «Кухня Прикамья — с древних времён до наших дней». Об истории кухни Пермского края и её современном состоянии расскажут президент ФРиО Игорь Бухаров и ресторатор, кулинарный блогер, автор книг о русской национальной кухне Максим Сырников. Модератором выступит президент Ассоциации пиццайоло России Аркадий Грицевский.

В пятницу, 5 сентября, с 09:30 до 11:15 об эффективных инструментах продвижения ресторана будет рассказывать сооснователь и управляющий партнер коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева.

В 11:30 начнётся дискуссия о кадрах для ресторанов в регионах — спикером выступит генеральный директор консалтингового агентства «РестТех» Анатолий Петренко. Актуальные тренды и форматы отрасли, а также стратегии развития и управления проектами в ресторанном бизнесе представители сферы из Пермского края и других регионов России будут обсуждать на круглом столе с 15:00 до 16:00. В нём также примут участие Игорь Бухаров и Нурислам Шарифулин.

Полная деловая программа «Легенды» размещена на сайте события. Добавим также, что в рамках олимпиады пройдёт серия мастер-классов от ведущих кулинаров страны, которые поделятся секретами приготовления своих коронных блюд.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее неоднократно подчёркивал значимость проведения таких мероприятий.

«Наш регион имеет все шансы стать одной из кулинарных столиц России. Для этого очень важно развивать компетенции в этой сфере и поднимать престиж профессии, чтобы жители и гости края могли насладиться в заведениях Прикамья гостеприимством, здоровой и вкусной едой», — отмечал глава региона.

Добавим, что все мероприятия «Легенды» бесплатны и свободны для посещения.

