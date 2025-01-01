Пермяки пожаловались на работу мобильного приложения по платным парковкам В Пермской дирекции дорожного движения посоветовали использовать иные способы оплаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В столице Прикамья с 1 и 2 сентября у водителей возникли проблемы с оплатой парковки из-за неработающего мобильного приложения RuParking. В Пермской дирекции дорожного движения сообщили, что сейчас проводятся работы по устранению неполадок.

«Рекомендуем использовать иные способы оплаты парковок или воспользоваться постоплатой. Приносим свои извинения за временные неудобства», — рассказали в дирекции.

Отметим, сейчас мобильное приложение работает в обычном режиме.

Как ранее писал «Новый компаньон», за первые семь месяцев 2025 года пермяки приобрели более 5 тыс. абонементов для пользования платными парковками. Общая стоимость этих абонементов составила около 25 млн руб. Спрос на абонементы по сравнению с предыдущим годом вырос на 30%.





