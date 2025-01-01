Пермяки пожаловались на работу мобильного приложения по платным парковкам
В Пермской дирекции дорожного движения посоветовали использовать иные способы оплаты
В столице Прикамья с 1 и 2 сентября у водителей возникли проблемы с оплатой парковки из-за неработающего мобильного приложения RuParking. В Пермской дирекции дорожного движения сообщили, что сейчас проводятся работы по устранению неполадок.
«Рекомендуем использовать иные способы оплаты парковок или воспользоваться постоплатой. Приносим свои извинения за временные неудобства», — рассказали в дирекции.
Отметим, сейчас мобильное приложение работает в обычном режиме.
