Пермяки приобрели абонементы на пользование платными парковками на 25 млн рублей
Спрос на абонементы вырос на 30%
За первые семь месяцев 2025 года жители Перми активно приобретали абонементы для пользования платными парковочными местами. По данным, предоставленным «Пермской дирекцией дорожного движения», количество приобретенных абонементов превысило 5 тыс. Общая стоимость этих абонементов составила около 25 млн руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, спрос на абонементы вырос на 30%. Владельцы абонементов, напомним, имеют возможность однократно приостановить или возобновить его действие, а также изменить данные о номере автомобиля, на который оформлен абонемент.
Приобрести абонемент можно несколькими способами: через сайт «Парковочное пространство Пермь» или мобильное приложение Ruparking, в офисе «Пермской дирекции дорожного движения» (ул. Пермская, 2а), а также через «Сбербанк онлайн», терминалы и банкоматы Сбербанка.
Абонемент позволяет автомобилистам упростить процесс оплаты парковки и избежать штрафов. Система абонементов действует в Перми с 2022 года, и с тех пор было приобретено более 21 тыс. абонементов. Наиболее популярны абонементы на 10 и 20 рабочих дней в тарифных зонах 101 и 102.
В Перми функционирует семь зон платных парковок, расположенных в центре города (101, 102, 103, 201, 202, 301, 302). Стоимость парковки варьируется от 20 до 40 руб. в час. За неоплаченную парковку предусмотрен штраф: 1 тыс. руб. за первое нарушение в году и 2 тыс. руб. за каждое последующее.
