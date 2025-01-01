Пермь вошла в топ-10 городов-миллионеров по росту цен на новостройки Динамика за месяц составила 1,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь оказалась в числе городов-миллионеров, где цены на квартиры в новостройках показали рост в августе. По данным системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro, в столице Прикамья средняя стоимость лота составила 8,31 млн руб., что на 1,6% выше, чем в июле.

В общем рейтинге Пермь заняла седьмую строчку по росту цен. Лидерами оказались Москва (+3,6%), Нижний Новгород (+3,2%) и Санкт-Петербург (+3,1%). В Красноярске наблюдается относительная стагнация, а в трёх мегаполисах цены снизились: Казань (-2,5%), Волгоград (-0,9%) и Новосибирск (-0,3%).

Самые дорогие квартиры в городах-миллионерах РФ оказались в Москве — 37,21 млн руб., Казани — 14,59 млн руб. и Санкт-Петербурге — 14,03 млн руб. Самые дешёвые — в Волгограде — 6,21 млн, Воронеже — 7,26 млн (+2,4%) и Ростове-на-Дону — 7,76 млн (+2,9%). В Екатеринбурге цены оказались немногим выше пермских. Средняя цена лота в августе составила 8,33 млн руб., динамика к июлю +1,2%.

Ранее стало известно, что медианная цена квадратного метра на первичном рынке Перми по итогам августа снизилась на 0,5%, до 162 тыс. руб. Также снизился объём предложений — на 4,8%.

