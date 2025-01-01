Объём предложений по новостройкам в Перми снизился на 4,8% за месяц Также в сегменте на 0,5% уменьшилась медианная цена «квадрата» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Медианная цена квадратного метра в новостройках Перми по итогам августа этого года составила 162 тыс. руб., что на 0,5% ниже, чем в июле. Как сообщают аналитики «Яндекс. Недвижимости», объём предложений по первичной недвижимости за месяц уменьшился на 4,8%.

Кроме того, медианная стоимость первичного жилья в краевой столице составила 8,1 млн руб., а площадь — 51,3 кв. м.





В целом в городах-миллионерах России медианная цена «квадрата» в новостройке составляет 190 тыс. руб., что на 1,3% больше, чем в июле.





Лидером по медианной стоимости квадратного метра в первичном жилье стала Москва, где показатель составил 472 тыс. руб., Санкт-Петербург — 283 тыс. руб., Казань — 243 тыс. руб. Замыкают рейтинг Нижний Новгород (195 тыс. руб.) и Уфа (178 тыс. руб.)





Большее снижение цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках наблюдается в Омске, где стоимость упала на 2,5%, Казани — на 1,1%, а также в Воронеже — на 0,9%.

