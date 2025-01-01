Представлен эскиз памятника «Эвакуация» в Перми Совет по топонимике поддержал его установку Поделиться Твитнуть

Фото: Пермское региональное отделение Российского военно-исторического общества

Совет по топонимике Перми поддержал предложение по установке памятника «Эвакуация», посвящённого участникам эвакуации жителей Ленинграда в Молотовскую область в годы Великой Отечественной войны, на городской набережной. Об этом сообщает пермское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Решение было принято 27 августа. О сроках работ не сообщается.

Напомним, памятник появится рядом с Речным вокзалом. Его длина будет достигать около 10 м, высота — 3,7 м. В конструкции будут использованы фрагменты парохода «Вера Фигнер», который в годы войны перевозил в Пермь раненных и эвакуированных из Ленинграда, а в 1966 году затонул в Сылве. Пять лет назад колёсный пароход обнаружили водолазы вблизи с. Троица, часть его фрагментов удалось поднять с глубины.

Работы по подъёму деталей осуществляет Первая пермская водолазная компания. Проект реализует пермское реготделение Российского военно-исторического общества.

О планах создания нового памятника в Перми власти сообщали в прошлом году. Зимой стало известно, что его установка запланирована на третий квартал 2025 года. В июле в общественный Совет по топонимике поступило предложение о его установке.

