В Перми установят памятник участникам эвакуации ленинградских детей во время войны Монумент появится на набережной Камы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В общественный Совет по топонимике при главе Перми поступило предложение об установке памятника, посвящённого эвакуации детей из Ленинграда в Молотов (так тогда называлась Пермь) в 1941-1943 годы. Монумент предлагается установить на набережной Камы.

Памятник будет состоять из установленной на постаменте плиты со стилизованным силуэтом речного колесного судна длиной 9,41 м, высотой 3,7 м и шириной основания 0,88 м.

На лицевой стороне плиты в центре будет изображение судового гребного колеса, в котором использовано оригинальное ограждение кожуха гребного колеса затонувшего на Сылве парохода «Вера Фигнер». Это судно использовалось для эвакуации ленинградских детей. На плите будет информация об этом пароходе и эвакуации ленинградцев в Молотовскую область. На обратной стороне плиты разместят схему эвакуации из Ленинграда в Молотов водным путём.

На лицевой стороне памятника в левой части разместят текст: «Посвящается мужеству и самоотверженному труду всех участников масштабной эвакуации 1941-1943 годов из осажденного Ленинграда в город Молотов и Молотовскую область, в том числе силами Камского речного пароходства. С благодарной памятью к Прикамью, спасшему тысячи жизней в годы Великой Отечественной войны».

Помимо этого, на лицевой стороне монумента, в правой части, предлагается разместить текст советского поэта-фронтовика Николая Домовитова:

Нас, как детей, укачивала Кама.

И снились нам безоблачные сны:

То школьный двор, то ласковая мама,

Не тронутая снегом седины.

…Былое реже видится с годами.

Жизнь как река широкая, течет.

Плывет всё дальше медленно по Каме

Мой госпитальный белый пароход.





Постамент и плиты предлагается сделать из балтийского и индийского красного гранита.





Напомним, пароход «Вера Фигнер» в 1966 году затонул в Сылве. В 2020 году колёсный пароход обнаружили водолазы вблизи с. Троица. Само судно поднять с глубины 18 м не представляется возможным, достали только его фрагменты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.