В Перми установят памятник участникам эвакуации ленинградских детей во время войны
Монумент появится на набережной Камы
В общественный Совет по топонимике при главе Перми поступило предложение об установке памятника, посвящённого эвакуации детей из Ленинграда в Молотов (так тогда называлась Пермь) в 1941-1943 годы. Монумент предлагается установить на набережной Камы.
Памятник будет состоять из установленной на постаменте плиты со стилизованным силуэтом речного колесного судна длиной 9,41 м, высотой 3,7 м и шириной основания 0,88 м.
На лицевой стороне плиты в центре будет изображение судового гребного колеса, в котором использовано оригинальное ограждение кожуха гребного колеса затонувшего на Сылве парохода «Вера Фигнер». Это судно использовалось для эвакуации ленинградских детей. На плите будет информация об этом пароходе и эвакуации ленинградцев в Молотовскую область. На обратной стороне плиты разместят схему эвакуации из Ленинграда в Молотов водным путём.
На лицевой стороне памятника в левой части разместят текст: «Посвящается мужеству и самоотверженному труду всех участников масштабной эвакуации 1941-1943 годов из осажденного Ленинграда в город Молотов и Молотовскую область, в том числе силами Камского речного пароходства. С благодарной памятью к Прикамью, спасшему тысячи жизней в годы Великой Отечественной войны».
Помимо этого, на лицевой стороне монумента, в правой части, предлагается разместить текст советского поэта-фронтовика Николая Домовитова:
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