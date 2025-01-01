Алёна Бронникова Стало известно, когда в Перми установят памятник с деталью затонувшего парохода Разработан эскиз композиции Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Памятник «Эвакуация» к 80-летию Победы установят на пермской набережной в третьем квартале 2025 года. Об этом со ссылкой на региональное правительство сообщает ИА «Текст».

Изданию рассказали, что эскиз композиции уже разработан, в данный момент ведётся работа над созданием модели. Длиной будущий памятник будет около 10 м, высотой — 3,8 м. Он будет посвящён эвакуации жителей Ленинграда в Пермь во время Великой Отечественной войны. Установить его планируют у Речного вокзала.

О планах создания нового памятника в Перми стало известно в ноябре. В конструкции используют кожух колеса парохода «Вера Фигнер», который в годы войны перевозил в Пермь детей из Ленинграда, а в 1966 году затонул в Сылве. В 2020 году колёсный пароход обнаружили водолазы вблизи с. Троица. Само судно поднять с глубины 18 м не представляется возможным, со дна достали только его фрагменты.

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