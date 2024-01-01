У Речного вокзала Перми установят памятник «Эвакуация» А по Пермскому краю запустят поезд «Молотов» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В 2025 году, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по Пермскому краю будет курсировать Поезд Победы «Молотов». Ещё одним событием станет постоянная экспозиция у Речного вокзала Перми, посвящённая эвакуации ленинградцев-блокадников в краевую столицу в годы войны. Об этом в прямом эфире на своей странице ВКонтакте рассказал губернатор Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, тематический поезд будет посвящён вкладу жителей Молотовской области в Победу в годы Великой Отечественной войны. Его запустят в мае 2024 года. В составе будут госпитальные вагоны того времени, а также платформы с образцами военной техники, выставка о предприятиях региона, производивших оружие для фронта.

«Вместе с «Российскими железными дорогами» к 80-летию готовим поезд, который будет путешествовать, ездить по всему краю, где есть железнодорожные пути. Он также будет посвящён великой Победе и тем годам Великой Отечественной войны, которые переживала наша страна», — сказал Махонин.

Второй инициативой к 80-летию Победы будет памятник «Эвакуация» около причалов. Для создания памятника используют поднятый со дна Сылвы кожух колеса теплохода «Вера Фигнер», который перевозил в Молотов жителей блокадного Ленинграда. Позже там будет постоянная экспозиция.

Фото: ЦПИ РГО

Затонувший в 1966 году пароход «Вера Фигнер» был обнаружен в 2020 году на глубине 18 м. Целиком его поднять не удалось, со дна достали только фрагменты судна.

Это судно построили ещё в 1904 году и назвали «Елизаветой», но позже, после революции, переименовали в «Веру Фигнер». Во время Великой Отечественной войны теплоход использовали для эвакуации жителей из блокадного Ленинграда на Урал.

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