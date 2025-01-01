Уровень доверия к ИИ выше всего у пермских маркетологов и эйчаров С противоположной точкой зрения выступают PR-менеджеры и программисты Поделиться Твитнуть

Компания SuperJob изучила, представители каких профессий в Перми проявляют наибольшее доверие к искусственному интеллекту. В исследовании приняли участие представители различных профессиональных групп, в чью работу активно внедряются технологии ИИ. Результаты показывают неоднозначное отношение к применению ИИ, обусловленное сочетанием ожиданий, опасений и неуверенности в профессиональной сфере.

Основным выводом является отсутствие единого мнения. Ни одна из рассмотренных профессиональных групп не продемонстрировала единогласия. Во многих случаях значительная, а зачастую и преобладающая часть респондентов не смогла дать определенный ответ (от 19% среди PR-менеджеров до 73% среди главных бухгалтеров). Это указывает на то, что для многих жителей Перми нейросети остаются новым и недостаточно понятным инструментом, чей потенциал и риски ещё не полностью осознаны.

Наибольшее доверие к ИИ демонстрируют специалисты, чья деятельность тесно связана с творчеством и рыночными тенденциями. Лидируют по уверенности в эффективности ИИ маркетологи — каждый второй из них считает использование ИИ гарантией высоких результатов. На втором месте HR-менеджеры (44%), которые видят в ИИ возможность автоматизировать рутинные задачи. Замыкают тройку менеджеры по продажам (37%).

С противоположной точкой зрения выступают специалисты, чья работа требует высокой точности, анализа данных и ответственности за принимаемые решения. Они чаще связывают ИИ с некачественной работой. Наибольшая доля негативных оценок зафиксирована среди PR-менеджеров (53%), вероятно, из-за опасений потерять уникальность бренда и столкнуться с неискренностью в коммуникациях, сгенерированных ИИ. Аналитики также скептически оценивают работу ИИ (48% ассоциируют ее с халтурой), возможно, из-за глубокого понимания ограничений алгоритмов. Критикуют ИИ 46% программистов: разработчики технологий одновременно являются и их главными критиками, понимая принципы работы и предвидя возможные ошибки.

Среди профессий с высоким процентом затруднившихся ответить — бухгалтеры, юристы, логисты и учителя (от 53% до 73%). Их работа связана с высокой личной ответственностью и строгими правилами. По их мнению, на рынке пока нет качественных решений на основе ИИ, способных выполнять их задачи.

