Водитель без прав протаранил здание супермаркета в Пермском крае Шофёр пытался скрыться от сотрудников ГАИ Поделиться Твитнуть

В Пермском крае лишённый водительских прав водитель пытался скрыться от преследования полиции и протаранил здание супермаркета. Информацию о происшествии и видеозапись с места событий распространил телеграм-канал «ЧП Пермь». Инцидент произошёл в Краснокамске.

Очевидец утверждал, что водитель, спасаясь от сотрудников дорожной полиции, врезался в стену магазина. На кадрах, снятых внутри супермаркета, видны значительные разрушения: обрушены полки, а пол усеян осколками разбитых бутылок с алкоголем.

По информации, предоставленной perm.aif.ru краевым главком МВД, 1 сентября в 21:35 на трассе Пермь — Краснокамск водитель автомобиля «Ауди А6» совершил обгон в неположенном месте. Экипаж ДПС попытался остановить нарушителя, однако тот проигнорировал требование и попытался уйти от погони.

Преследование завершилось на ул. Пушкина в Краснокамске, где водитель не справился с управлением, повредил ограждение и врезался в стену здания. Обошлось без жертв и пострадавших, не считая повреждений автомобиля, стены и магазина.

За рулём находился местный житель 2001 г.р., не имевший водительского удостоверения. В отношении него составлены административные протоколы, а автомобиль отправлен на штрафную стоянку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.