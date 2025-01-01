В Перми с владельца автобуса, сбившего ребёнка, взыскали 350 тысяч рублей Мальчик получил травмы на пешеходном переходе Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми владельца автобуса обязали выплатить моральную компенсацию попавшему в ДТП ребёнку. Происшествие случилось в Кировском районе Перми, когда водитель, игнорируя правила дорожного движения, проехал на красный свет и сбил пересекавшего дорогу по регулируемому переходу школьника. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Прикамья.

В результате ДТП 11-летний мальчик получил травмы, которые судмедэкспертиза оценила как лёгкий вред здоровью: сотрясение мозга, ушиб лёгкого и ссадины. После госпитализации ребёнку потребовалось длительное амбулаторное лечение, что нарушило его привычный образ жизни, включая учёбу и тренировки по дзюдо.

Принимая во внимание физические и моральные страдания подростка, суд удовлетворил иск его представителя и постановил взыскать с владельца источника повышенной опасности 300 тыс. руб. в качестве моральной компенсации, а также 30 тыс. руб. за услуги представителя.

Несмотря на уведомление о возбуждении исполнительного производства, должник не выполнил обязательства в установленный срок. Задержка привела к взысканию исполнительского сбора в размере более 23 тысяч руб., а дальнейшее игнорирование — к ограничению выезда за границу и обращению взыскания на банковские счета.

В итоге с владельца автобуса взыскали моральную компенсацию и перечислили её пострадавшему.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.