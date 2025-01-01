В Перми вандал пытался разрушить «Живую тропу» Злоумышленник похитил лидар Поделиться Твитнуть

фото пресс-службы фестиваля "ПроСвет"

Организаторы фестиваля «ПроСвет», прошедшего в Перми в минувшие выходные, рассказали о случае вандализма. С инсталляции «Живая тропа» злоумышленник похитил лидар — устройство, отвечающее за определение местоположения посетителей на одном из участков лестницы и обеспечивающее интерактивность тропы.

Служба безопасности, просматривая записи камер видеонаблюдения, установила, что вандалом был молодой человек, который впоследствии разбил оборудование и выбросил его на проезжую часть.

Инсталляция продолжила работу, но, к сожалению, точность определения местоположения на этом участке была снижена.

«Мы бесконечно рады, что Пермь становится центром притяжения лучшего цифрового искусства! Видим, как десятки тысяч людей приходят на фестиваль с горящими глазами. Но вдвойне горько, когда находятся те, кто готов испортить это впечатление», — поделились организаторы и выразили надежду, что таких людей немного.

Ранее «Новый компаньон» писал, что фестиваль «ПроСвет» посетили более 80 тыс. зрителей.

