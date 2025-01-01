В Перми у Чусовского моста открылся для движения участок Восточного обхода Это поможет избежать пробок в часы пик Поделиться Твитнуть

С целью улучшения транспортной ситуации, особенно в часы пик и выходные, с 1 сентября для проезда открыли участок Восточного обхода от поворота к Чусовскому водозабору до АЗС «Лукойл» (ул. Цимлянская, 50). Об этом сообщили в минтрансе региона.

В конце августа подрядчик завершил асфальтирование, в результате чего для транспорта открылись все четыре полосы — по две в каждом направлении. Кроме того, теперь водители могут поворачивать направо на Восточный обход при выезде с ул. Цимлянской.

Сейчас работы по асфальтированию будут проводиться на двух полосах перед мостом — в направлении из Добрянки в Пермь, на участке от моста до АЗС «Лукойл». Планируется, что все работы на данном участке будут завершены в сентябре.

Для проезда 1 сентября открылись две полосы на противоположной стороне, ведущие в сторону Добрянки.





