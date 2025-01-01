Завод выплатит сотруднику из Прикамья 2 млн за производственную травму Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Чусовской городской суд рассмотрел иск, поданный прокуратурой в защиту интересов местного жителя против АО «Серовский завод ферросплавов». Истец требовал возмещения морального вреда, нанесенного мужчине, получившему серьёзное увечье на рабочем месте.

Производственный инцидент с жителем Горнозаводска произошёл в декабре прошлого года. Во время выполнения служебных обязанностей работник был травмирован и попал в больницу, где провёл более шести месяцев.

Поскольку полученное повреждение причинило работнику сильные физические и моральные страдания, он обратился в прокуратуру с просьбой защитить его трудовые права. Представитель прокуратуры просил суд обязать ответчика выплатить пострадавшему 10 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Суд установил, что причиной несчастного случая стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а также несоблюдение работодателем правил охраны труда. В частности, работник не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, включая очки, и был допущен к работе при недостаточном освещении.

При определении суммы компенсации морального вреда суд учёл серьезность последствий для здоровья пострадавшего, а именно потерю зрения, многочисленные операции, продолжительное лечение и необходимость последующей реабилитации.

По решению Чусовского городского суда Пермского края с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн руб., сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Данное решение суда ещё не вступило в силу.

