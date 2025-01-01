Август в Пермском крае был теплее климатической нормы За месяц было отмечено несколько экстремальных погодных явлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета обнародовал погодную характеристику августа 2025 года.

Месяц выдался умеренно тёплым, по характеру погоды был очень похож на август 2014 года: как и 11 лет назад, первая декада была сухой и тёплой, вторая и третья декады соответствовали климатической норме по осадкам и температуре воздуха, при этом в конце второй декады наблюдались интенсивные грозы с опасными явлениями погоды в южной части края.

Средняя температура воздуха в августе составила от +14,5° в Бисере до +18° в Чайковском. Это теплее климатической нормы и теплее, чем в прошлом году, но немного прохладнее, чем в 2023-м.

В Перми средняя температура воздуха за август составила +17,1°; это на 1,5° теплее нормы.

Особенностью нынешнего августа было отсутствие резких колебаний температуры воздуха. Нет сильных волн тепла, на большинстве метеостанций края, кроме отдельных южных станций, ни разу не была отмечена температура воздуха +30°.

В то же время существенных похолоданий тоже не было. Не зафиксировано ни одного арктического вторжения, за весь месяц в Перми не было ни одного дня с температурой воздуха ниже нормы более чем на 2°.

Осадки в августе имели в основном характер локальных ливней и распределялись по территории края неравномерно. В Перми количество осадков составило 50 мм — это 56% от нормы.

За месяц было отмечено несколько неблагоприятных и опасных погодных явлений. Так, 2 августа при движении холодного фронта с севера на юг Прикамья в посёлке Орёл Усольского района прошёл локальный шквал с градом, который повалил деревья в зоне отдыха у воды. При этом четыре человека получили травмы.

В этот же день сильный ливень с градом отмечался в Большой Соснове.

18 августа в посёлке Суксун прошёл смерч интенсивностью F1 по шкале Фуджита, были повреждены 96 жилых домов. Восточнее Суксуна в лесной зоне прошли ещё два смерча. По данным очевидцев, смерч или облако-воронка отмечался в Лысьвенском районе, а в селе Куеда прошёл сильный локальный шквал, пострадал один человек.

