За упавший на ребёнка шкаф в Пермском крае осудили заведующую детским садом Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кудымкарский городской суд вынес решение по делу директора филиала «Детский сад д. Малая Серва», где осенью прошлого года на ребёнка упал шкаф для одежды. Женщину приговорили к условному сроку лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Происшествие случилось в октябре прошлого года. Пятилетний воспитанник получил серьёзные повреждения: на него опрокинулся шкаф для одежды из четырёх секций, который не был закреплён к полу или стене. По данным следствия, причиной случившегося послужила недостаточная внимательность администрации дошкольного учреждения к вопросам безопасности.

Заведующей детским садом было предъявлено обвинение по статье УК (халатность, повлекшая по неосторожности нанесение тяжкого вреда здоровью).

Суд определил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным периодом шесть месяцев.

Отметим, аналогичный случай с ребёнком из детсада произошёл в Индустриальном районе Перми. В ноябре прошлого года в раздевалке дошкольного учреждения четырёхлетняя воспитанница получила травму. Сообщалось, что во время подготовки к прогулке один из детей залез в шкафчик, а другой ребёнок повис на его дверце. Конструкция не выдержала и упала на девочку, стоявшую рядом.

