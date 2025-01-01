Детсад в Перми выплатит 50 тысяч за упавший на ребёнка шкаф Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В суде Индустриального района Перми рассмотрено дело по иску прокурора к дошкольному учреждению с требованием возмещения морального ущерба.

В ноябре прошлого года в раздевалке одного из детских садов произошёл инцидент, в результате которого четырёхлетняя воспитанница получила травму.

Как сказано в материалах дела, во время подготовки к прогулке один из детей залез в шкафчик, а другой ребёнок повис на его дверце. Конструкция не выдержала и упала на девочку, стоявшую рядом. После обращения в медицинское учреждение, врачи диагностировали у пострадавшей ушибленную рану мягких тканей головы и ссадину левой лопатки. После осмотра пациентка проходила амбулаторное лечение.

Причиной случившегося названо нарушение правил поведения детьми в групповом помещении детского сада. По факту получения ребёнком травмы в детсаду следственными органами была проведена проверка, однако в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления в действиях воспитателя.

Изучив представленные доказательства, суд признал наличие оснований для взыскания компенсации морального вреда в пользу истца.

Суд подчеркнул, что законодательством установлена презумпция вины образовательного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетними во время пребывания под его опекой.

По решению суда с дошкольного учреждения в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.