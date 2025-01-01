Сборная Пермского края заняла первое место в финале Спартакиады молодёжи РФ по киокушин Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В финале Спартакиады молодежи России по киокушин команда Пермского края завоевала первое место в общем зачёте. Соревнования проходили на базе СК им. Сухарева.

Более ста юных спортсменов 18-21 года из 29 субъектов Российской Федерации съехались в Пермь, чтобы побороться за звание лучших.

В ходе финальных состязаний спортсмены соревновались в двух дисциплинах: ката (формальные упражнения) и кумитэ (поединки). В ката первенствовали Мария Неволина и Данил Стариков. В кумитэ представители Прикамья завоевали четыре серебряные и три бронзовые награды, сообщили в минспорта региона.

Заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Андрей Ипатов приветствовал участников и подчеркнул значимость региона как одного из центров развития киокушин. Он также вручил удостоверения и знаки "Мастер спорта России" выдающимся каратистам: Полине Весниной, Антону Гуляеву, Валерии Карабатовой, Ринате Кобелевой и Артему Селезневу.

