Для строительства спорткомплекса на бульваре Гагарина в Перми сменили зонирование Проектом предусмотрено возведение футбольного манежа

На площадке, где запланировано строительство многофункционального спорткомплекса с футбольным манежем в Перми, региональное правительство установило территориальную зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Соответствующее распоряжение было принято в августе. Речь идёт об участке на б. Гагарина, 88а, через дорогу от сквера им. Гагарина.

В октябре 2024 года проект ООО «Развитие Арена» получил статус приоритетного инвестиционного. Общая площадь спорткомплекса с медиафасадом составит около 5,5-6 тыс. кв. м. Он будет состоять из футбольного манежа для тренировок детских команд, универсального зала для игровых видов спорта и спортивной гимнастики, тренажёрного зала, а также залов для фитнеса, аэробики, единоборств и киберспорта. Помимо этого, в составе комплекса появятся медицинский центр, магазины и кафе.

Работы запланированы до конца третьего квартала 2028 года. Плановый объём инвестиций составляет 522 млн руб. В течение пяти лет после ввода объекта в эксплуатацию у пермской спортивной школы олимпийского резерва «Звезда» будут часы для бесплатных занятий.

