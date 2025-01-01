В Прикамье похоронят погибшего на СВО 28-летнего Константина Четина Прощание состоится 4 сентября Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено родственниками / Парма-Новости

Во время российской спецоперации на Украине погиб уроженец д. Степаново Кудымкарского округа Пермского края Константин Четин. Об этом сообщает местная газета «Парма-Новости» со ссылкой на родственников военнослужащего.

Солдат был убит ещё 7 апреля 2025 года, в возрасте 28-ми лет.

Мужчину похоронят 4 сентября на родине. В последний путь военнослужащего проводят в администрации Степановского сельского поселения, в 12:00 (ул. Созонова, 10).

Напомним, в конце апреля этого года стало известно о гибели другого жителя Верхнекамья, погибшего в СВО, 20-летнего Константина Четина из Пешнигорта. Молодого человека мобилизовали в 2022 году из Елани. Он погиб 5 февраля этого года. Военнослужащего похоронили в марте, на малой родине.

