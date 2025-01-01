На СВО погиб 20-летний житель Прикамья Константин Четин Его мобилизовали из Елани осенью 2022 года Поделиться Твитнуть

Фото: "Парма-Новости" / Предоставлено родственниками погибшего

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб житель Пешнигорта 20-летний Константин Четин. Об этом сообщает газета «Парма-Новости» со ссылкой на родственников военнослужащего.

Как рассказала мама Константина Четина, его мобилизовали в 2022 году из Елани. Погиб он 5 февраля этого года. Молодого человека похоронили в марте, на малой родине в Пешнигорте.

С начала СВО на фронте, в госпиталях и военных частях погибли уже 272 уроженца и жителя Коми округа, уточняет «Парма-Новости».

Напомним, ранее стало известно, что в зоне СВО погиб житель Частинского муниципального округа Прикамья Владимир Морозов. Он был убит в марте этого года.

Владимир родился 26 марта 1980 года в с. Ножовка. В начале мая 2023 года он решил заключить контракт для участия в спецоперации. Церемония прощания с военнослужащим состоялась 30 апреля в Ножовском ДК.

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