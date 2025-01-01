В Пермском крае прощаются с погибшим на СВО Владимиром Морозовым Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне СВО погиб житель Частинского муниципального округа Прикамья Владимир Морозов. Как уточнили в местной администрации, мужчина был убит в марте 2025 года.

Владимир родился 26 марта 1980 года в с. Ножовка. Окончил Ножовскую среднюю школу. Все, кто знал Владимира, отмечали его доброту и готовность всегда прийти на выручку. В свободное время он находил отдушину в рыбалке и охоте.

2 мая 2023 года Владимир принял решение заключить контракт для участия в специальной военной операции.

Церемония прощания с военнослужащим состоялась 30 апреля в Ножовском ДК.

Администрация и дума Частинского муниципального округа выражают глубочайшие соболезнования семье Владимира Михайловича: его родителям, сестре, сыну, а также всем его родным и близким.

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