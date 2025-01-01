"Пермгорэлектротранс" начал проверку по факту ЧП со сгоревшим автобусом в Перми Происшествие случилось 30 августа Поделиться Твитнуть

фото: Константин Долгановский

МУП «Пермгорэлектротранс» начал служебное разбирательство инцидента с автобусом маршрута №36, произошедшего 30 августа на ул. Крупской. Об этом пишет газета «Пятница».

Транспортное средство загорелось около 18 час. 40 мин. В это время в салоне автобуса находились пассажиры. В департаменте транспорта администрации Перми рассказали, что водитель, действуя согласно инструкции, незамедлительно вывел всех пассажиров из автобуса и сообщил о случившемся диспетчеру. Никто не пострадал.

Представители ведомства отметили, что МУП «Пермгорэлектротранс» проводит внутреннюю проверку произошедшего с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Константин Долгановский

Ранее «Новый компаньон» писал со ссылкой на очевидцев инцидента, что рейсовый автобус у Цирка сгорел «буквально за несколько минут». На опубликованной видеозаписи запечатлены кадры горящего автобуса и чёрные клубы дыма. Что стало причиной возгорания, в МЧС не уточнили.

